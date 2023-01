«Pour le même prix, j’étais mort!»: il s’en est fallu de quelques centimètres pour que Jean-Marie ne célèbre pas son 72e anniversaire, alors qu’il sortait du Carrefour Express de Courcelles…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un drame a clairement été évité, ce vendredi midi : ce jour-là, Jean-Marie, bientôt 72 ans, sort du Carrefour Express installé devant la place des Trieux, à Courcelles. « J’y vais faire mes courses régulièrement », confie le septuagénaire, bien connu ici. « Je souffre de problèmes au genou, je me déplace difficilement… Pour rentrer chez moi, j’ai l’habitude de reprendre le bus à deux pas de là, à l’arrêt installé près de la brasserie la Gaillarde. J’y suis arrivé et, comme j’avais mal à la jambe, je me suis assis sur un appui de fenêtre, devant un ancien restaurant, maintenant fermé. »

Hasard ou pas, cet appui de fenêtre sur lequel Jean-Marie s’est assis pour attendre son bus était finalement le bon endroit pour éviter le pire !