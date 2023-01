La passerelle du Pont des Trous de Tournai a été installée ce samedi (photos)

L’entreprise en a profité pour procéder à l’enlèvement de l’échafaudage qui a servi aux ouvriers pour nettoyer et rejointoyer les pierres sur l’arche centrale.

À pied d’œuvre depuis 7h, ce samedi matin, les ouvriers et conducteurs des deux grues ont finalement poursuivi leur travail jusqu’en tout début d’après-midi sur le Pont des Trous. La grue-tour a tout d’abord enlevé et reposé sur le quai le dernier tronçon d’échafaudage. Ce dernier avait servi au rejointoiement de l’intrados de l’arche centrale, libérant entièrement cette dernière.

D’autres manœuvres le week-end prochain

La grue de 200 tonnes-mètres affrétée pour l’occasion, a enchaîné avec le levage et la pose de la tôle en acier inoxydable sur la partie centrale de la courtine. Ce plancher légèrement ajouré affichait en effet des mensurations et un poids (8,5T) qui dépassait les capacités de la grue-tour pour un levage en toute sécurité, a fortiori par des conditions très venteuses.

Lire aussi La statue de la Vierge de la Cathédrale de Tournai grande gagnante du Patrimoine Challenge

La météo très défavorable n’aura finalement pas empêché la manœuvre, réalisée entre deux rafales, et après quelques adaptations apportées aux appuis ménagés pour ce plancher sur les extrémités de l’ouverture laissée dans la courtine, les opérations ont été clôturées. Pour mémoire, des treillis en inoxydable seront tendus entre les deux joues de l’arche centrale et le plancher.

Enfin le week-end prochain et sauf contrordre, l’entreprise procédera à l’enlèvement des larges poutrelles qui traversent de part en part les deux arches latérales. Cette structure métallique soutenait l’échafaudage-coffrage sous l’arche centrale, et sera déposée et emmenée depuis une barge -avec interruption de la navigation fluviale.