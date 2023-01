Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’avais fait en 2018 une expérience en essayant de manger 100 % wallon. Aujourd’hui, des habitudes sont restées. Ici, je voulais refaire un challenge avec la mobilité, puisqu’on dit qu’il faut moins rouler, parce que ça coûte cher et ce n’est pas bon pour la planète. On encourage les gens à prendre les transports en commun, le vélo… Mais est-ce que c’est faisable ? » s’interrogeait dans nos colonnes, le 26 décembre dernier, François Desquesnes (Les Engagés).

Entre les visites sur le terrain, les réunions, les déplacements à Soignies, au parlement wallon, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles… Le Castellois déclare parcourir près de 35.000 kilomètres par an à bord de sa Golf au CNG. Renoncer le plus possible à prendre le volant durant 50 jours avec son emploi du temps de député ? Le challenge, qu’il avait choisi de débuter ce 9 janvier, était de taille !

Mais au cinquième jour, le député a été victime d’un accident de trottinette électrique, qui s’est malheureusement soldé par une double fracture du tibia et du péroné. François Desquesnes en est quitte pour cinq à six semaines de convalescence… « J’avais rendez-vous avec des amis à Bruxelles. On avait prévu d’aller voir une pièce au Théâtre de la Toison d’Or. Je me suis dit que c’était le moment de tester la trottinette électrique…, » raconte le député.