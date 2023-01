«Vikings: Valhalla»: une seconde saison qui explore de nouveaux mondes sur Netflix

Les héros de « Vikings : Valhalla » se jettent à l’eau dans la seconde saison, qui a débarqué ce 12 janvier sur Netflix. Vivement attendus par les fans, ces nouveaux épisodes se sont rapidement hissés dans le top des séries de la plateforme, et seront sans doute bientôt en première place. Pour rappel, l’intrigue de la série nous emmène un siècle après les événements de la série originale, et raconte l’histoire de nouveaux personnages, à savoir l’explorateur Leif Eriksson (Sam Corlett), sa vaillante sœur Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) et l’ambitieux prince du Nord Harald Sigurdsson (Leo Sutter). Désormais en fuite, après la prise de Kattegat, à la fin de la saison 1, le trio n’a qu’une idée en tête : la vengeance. C’est particulièrement le cas de Harald, qui espère reprendre Kattegat, et même, devenir roi de Norvège, avec Freydis à ses côtés en tant que reine.

À noter que vous pourrez apprécier ces huit nouveaux épisodes en toute sérénité, puisqu’une nouvelle salve est déjà prévue par Netflix. La production de cette troisième saison a même déjà commencé, et on sait par ailleurs qu’un nouveau venu est attendu au casting : Goran Visnjic. Celui qui s’est fait connaître en incarnant le docteur Kovac dans la série « Urgences » va se glisser dans la peau d’Erik le Rouge, qui n’est autre que le père de Leif et Freydis. Reste à savoir si le succès de « Vikings : Valhalla » se confirmera dans les prochaines semaines, et si la série parviendra à s’assurer une saison 4.