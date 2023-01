D1A: Eupen laisse Saint-Trond repartir avec les trois points (0-2)

Saint-Trond est allé s’imposer 0-2 à Eupen, samedi en match de la 20e journée du championnat de D1A. Gianni Bruno juste avant la pause (44e) et un auto-but de Jason Davidson (68e) ont inscrit les buts trudonnaires. Les Canaris, grâce à ce 3e succès au terme de leurs quatre derniers déplacements, grimpent provisoirement à la 8e place du classement avec 30 points. Avec 19 unités, Eupen recule à la 14e place, deux longueurs à peine devant la zone rouge.

Devant une petite chambrée, ce sont les Pandas qui ont eu la première occasion quand Magnee alerta Schmidt d’un tir de loin. Saint-Trond s’affirma au fil des minutes la meilleure équipe. Koita, plutôt entreprenant, ne put conclure un beau slalom, sa frappe manquant le cadre (20e). Bruno eut aussi une occasion (26e) avant de convertir la suivante d’une déviation dos au but (44e, 0-1) après un débordement de Koita, son 9e but de la saison.

À la reprise, Eupen se montra plus actif et malgré de nombreux changements dans l’effectif ce sont les Trudonnaires qui se révélèrent les plus réalistes. Koita permettait d’abord à Hayashi de tenter sa chance mais l’envoi du Japonais était détourné en corner. Sur celui-ci, bien tiré au premier poteau par Koita, était détourné dans ses propres filets de la tête par Davidson (68e, 0-2). Bituamzala aura encore l’occasion de réduire le score (71e).

En fin de rencontre, les Eupenois prirent plus de risque et sans un Moser attentif sur un nouveau coup de coin de Koita (81e) et dans un face-à-face avec Bruno (82e), la victoire visiteuse aurait été encore plus éclatante.