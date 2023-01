D1A: Malines remporte un duel spectaculaire contre Ostende et se donne de l’air au classement

Malines s’est imposé 2-1 contre Ostende samedi dans le cadre de la 20e jouornée de D1A Les Sang et Or retrouvent le chemin de la victoire au bout d’une bataille acharnée, après cinq échecs consécutifs en championnat.

La première mi-temps a été à l’avantage de Malines et la première opportunité est revenue à Storm qui est parti seul vers le but avant de croiser la route d’un Phillips impérial (9e). Phillips s’est à nouveau interposé devant Da Cruz (22e) et Malines a pris d’assaut la surface ostendaise avant qu’Amade ne réagisse pour le KVO avec une frappe sur la latte (26e).

Peu après, Coucke a dû s’employer devant Atanga (33e) pour éviter à Malines de se faire surprendre contre le cours du jeu. Finalement, l’ouverture du score est venue des pieds de Da Cruz, au rebond d’un coup franc mal repoussé pour propulser le ballon dans le but d’Ostende (1-0, 40e).

Au retour des vestiaires, Coucke a remporté un nouveau duel contre Atanga en sortant une claquette spectaculaire pour écarter la «madjer» de l’attaquant côtier (47e). La menace se précisait pour Ostende, lorsque Mebude a frappé le poteau d’un tir croisé (54e), avant un inquiétant cafouillage défensif malinois (55e).

Bätzner a concrétisé le réveil ostendais avec l’égalisation sur un service de Sakamoto après une combinaison collective et une finition pleine de sang-froid (1-1, 63e). La joie a été de courte durée néanmoins, puisque Bates a remis Malines aux avant-postes d’une tête croisée en cloche sur corner (2-1, 70e). La situation ostendaise s’est rapidement dégradée ensuite, avec l’exclusion de Mebude pour une semelle appuyée (77e), condamnant les chances des Kustboys malgré quelques tardives tentatives.

Au classement, cette victoire permet à Malines de remonter à la 13e place avec 22 points. Ostende reste dans la zone rouge, 16e, avec 5 unités de moins.