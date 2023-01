Une nouvelle tombe royale découverte à Louxor, la Thèbes des pharaons (photos)

Cette tombe royale a été mise au jour par des chercheurs égyptiens et britanniques sur la rive ouest du Nil, où se trouvent les célèbres vallées des rois et des reines, et les fouilles se poursuivent, explique Mostafa Waziri, patron des Antiquités égyptiennes, dans un communiqué.

Mais déjà, « les premiers éléments découverts jusqu’ici à l’intérieur de la tombe semblent indiquer qu’elle date de la 18e dynastie », considérée comme l’apogée et la période la plus prospère de l’Egypte antique, ajoute-t-il.