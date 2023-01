Pluies abondantes sur la Belgique: trois provinces wallonnes toujours placées en alerte jaune par l’IRM, voici les quantités de précipitations attendues

Ce samedi, un actif système frontal a traversé lentement notre pays d’ouest en est. Ce n’est qu’en fin de nuit ou dimanche matin qu’il ne quittera notre territoire pour l’Allemagne.

Dans la plupart des régions, les cumuls seront compris entre 10 et 15 l/m². Surtout dans les provinces de Namur, du Luxembourg et de Liège, en alerte jaune, les précipitations seront toutefois plus abondantes :