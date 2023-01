Si vous allez à la friterie, mieux vaut éviter ce snack pour accompagner vos frites…

En général, quand on va à la friterie, ce n’est pas pour manger sainement. Mais il y a des snacks qui sont bien plus caloriques que d’autres. Dans les colonnes de HLN, la diététicienne Femke van Liere a expliqué quels étaient les snacks les plus « sains » et les plus « malsains » à la friterie.

Quel est alors le snack le moins nocif à consommer à la friterie ? « Pour la personne moyenne sans régime spécifique, je prendrais les calories comme ligne directrice. Et parce que nous voyons beaucoup de maladies cardiovasculaires, les graisses saturées jouent également un rôle important dans l’évaluation », explique la spécialiste en nutrition.