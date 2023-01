Drame en France: après le suicide de son fils, la mère de Lucas écrit une lettre bouleversante, «notre petit homme est une victime de plus, une victime de trop…» (vidéo)

« Lucas, notre petit homme est une victime de plus, une victime de trop. Combien de marches blanches, combien d’enfants en souffrance et de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés faudra-t-il encore pour que des actions concrètes soient enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement ? ». Dans un texte court et poignant, lu par une amie de la famille sur BFMTV, la mère de Lucas a trouvé les mots justes et bouleversants, comme l’écrit La Voix du Nord.

Son fils de 13 ans assumait son homosexualité. Mais il s’est pourtant donné la mort, ce samedi 7 janvier, chez lui à Golbey, dans les Vosges, épuisé par les moqueries et médisances qu’il subissait au collège, d’après sa famille. Le jeune garçon avait exprimé « sa volonté de mettre fin à ses jours » dans son « journal intime », a précisé le procureur de la République d’Epinal.