N1 - Une nouvelle panne de courant, un scénario de dingue et une victoire essentielle: la soirée folle des Francs Borains

Francs Borains 2 Tessenderlo 1 Les buts : 72e M. Vermijl, 77e Chevalier, 82e Lavie. RFB : Saussez, Mpati, Fuakala, Deschryver (76e M. Laurent), Mohamed, Itrak, Diallo, Lavie (87e Donnez), Tainmont, Chaabi (70e Grisez), Chevalier. Thes : Valkenaers, Hulsmans, M. Vermijl, Vanaken (87e Bammens), Coomans, Kerckhofs, Swinnen, Jeunen, Voca, L. Vermijl, Bertaccini (61e Mbuyi-Mbayo). Cartes jaunes : Deschryver, Fuakala, Tainmont, M. Vermijl, Vanaken. Arbitre : M. Patris.

Pour la seconde fois en un mois, la soirée du RFB a débuté dans… l’obscurité la plus complète ! Comme lors de la réception du Patro Maasmechelen, une panne de courant a plongé Vedette dans le noir avant la rencontre, faisant cette fois planer le doute quant à un éventuel forfait car l’éclairage a mis une bonne heure à se relancer. Si un délai supplémentaire avait été accordé au club, le courant est finalement revenu vers 19h15, retardant le coup d’envoi de la rencontre de vingt minutes.

Face au Patro, le black-out fut même total, on s’en souvient, puisque les Verts s’étaient lourdement inclinés sur un score de forfait après une première mi-temps très consistante. Cette fois, relancés dans un 3-5-2 résolument offensif, ils ont souffert et longtemps cru au pire avant de renouer avec la victoire au terme d’une fin de match hallucinante. Animés de bonnes intentions, ils ont mieux commencé la rencontre que leur adversaire, mais furent tout de même à deux doigts d’encaisser après dix grosses minutes, suite à un envoi dévié de Bertaccini, qui a frôlé le montant. L’enthousiasme est quelque peu retombé au fil des minutes, le RFB redevenant brouillon et laissant Tessenderlo rentrer dans le match.

Après le premier quart d’heure, l’équipe flandrienne a connu son moment fort et s’est montrée dangereuse à deux reprises : un coup franc de Coomans sur la transversale de Saussez et une tête, écrasée, de Jeunen, suite à un centre de Voca. Équilibrée, combattue et très rythmée, la première période s’est un peu plus emballée dans les cinq dernières minutes. Le RFB a d’abord galvaudé un « quatre contre deux » amorcé par Chaabi, Chevalier puis Tainmont qui pensait fêter un but dès sa première titularisation, mais le juge de ligne avait levé son drapeau. L’ancien joueur de l’Excel a encore tenté sa chance quelques instants plus tard, mais une déviation a ralenti le ballon et facilité la tâche du gardien. Dans l’autre camp, une jolie reconversion finissait par isoler Voca dont l’envoi du gauche fut détourné par une intervention trois étoiles de Saussez.

Chevalier décisif

Face à une formation disciplinée, accrocheuse, le RFB a ensuite perdu le fil du match et subi l’intégralité de la deuxième mi-temps. Une perte de balle de Fuakala a permis à Jeunen de tenter sa chance de loin, mais Saussez veillait au grain même si le ballon a bien failli lui glisser entre les mains. Quelques minutes plus tard, Bertaccini, excentré, provoquait d’énormes frayeurs au camp borain, mais son envoi n’était pas cadré. Alors que le RFB peinait à sortir la tête de l’eau, Thes trouvait à nouveau la transversale, encore sur phase arrêtée, cette fois bottée par Swinnen. Et puis, ce qui devait arriver… arriva. Suite à un corner, une volée splendide, en première intention, de Vermijl fusillait Saussez et toute la défense d’un RFB attentiste. Qui l’aurait imaginé capable de se relever ? Personne. Et pourtant, au moment où il semblait bien mal en point, il s’est relevé et a retourné la situation e sa faveur grâce à Chevalier, auteur d’un but puis d’un assist pour Lavie, en l’espace de cinq minutes. Incroyable. Et si ce scénario complètement dingue marquait le début d’un nouveau cycle aux Francs Borains ?