D1A: Genk, leader du championnat, s’impose au petit trot face à Zulte Waregem (1-0)

Le Racing Genk a assuré le service minimum et s’est imposé 1-0 aux dépens de Zulte Waregem, samedi soir en match de la 20e journée de compétition. L’unique but est tombé après 9 minutes et 14 secondes du néo-Genkois Yira Sor. Genk conserve sa première place au classement avec 52 points, dix de plus que l’Union qui reçoit l’Antwerp dimanche. Zulte Waregem, qui n’a pas démérité, reste 17e et avant-dernier avec 16 unités à deux longueurs de Courtrai, 15e et premier sauvé qui se déplace dimanche à Gand.

Éliminé sans discussion de la Coupe mardi (0-3 par l’Antwerp), Genk, qui n’a plus que le championnat cette saison à son programme, devait une revanche à ses supporters. Privés de leur coach Wouter Vrancken et de leur deux éléments du flanc droit Munoz et Paintsil, tous trois suspendus, les Limbourgeois n’ont pas tardé à répondre à l’attente. Une longue transversale de Trésor, son 14e assist de la saison, arrivait dans les pieds de Sor. L’attaquant nigérian, arrivé durant ce mercato du Slavia Prague, qui fêtait sa première titularisation, effaçait trois défenseurs avant de placer son tir imparable du gauche sous la transversale (10e, 1-0). Ce fut le seul coup d’éclat de la soirée des Genkois.

Zulte Waregem faillit bien égaliser dans la minute suivante mais le centre de Vörmer surmonta d’un rien Gano. Un coup-franc de l’ancien Brugeois obligea encore Vandevoordt de sortir le poing (19e). Les Flandriens rivalisaient avec leurs adversaires, qui après leur but n’ont plus vraiment réussi à déstabiliser l’arrière-garde adverse, mais manquaient d’efficacité dans leur dernier geste.

Loin de jouer un grand match, le leader de la compétition avait du mal à se créer des occasions. Le VAR annula la possibilité d’un penalty sur Sor (63e). Les Limbourgeois se réveillèrent quelques minutes et Trésor galvauda une belle opportunité esseulé devant le but (69e).

Zulte Waregem a encore eu deux balles d’égalisation mais le centre à ras de terre de Ndour ne trouva pas preneur (87e) et il fallut une main de Vandevoordt pour priver Offor du ballon qui aurait permis d’arracher un point (90e+5).