«Après De Croo, le déluge»: pour Bart De Wever, les Flamands auront le choix entre confédéralisme ou appauvrissement aux élections de 2024

Les nationalistes flamands ont réuni samedi soir quelque 4.000 à 5.000 membres au Nekkerhal à Malines pour leur réception du Nouvel An. Dans son discours traditionnel, Bart De Wever a fait l’éloge de ses collègues de la N-VA au sein du gouvernement flamand. Ils ne cèdent pas aux « demandes populaires de distribuer plus d’argent », a-t-il déclaré. « Si la politique reste inchangée, la Flandre reviendra à l’équilibre budgétaire. La Flandre pourra ainsi se tenir aux côtés des Pays-Bas, de l’Allemagne et des pays scandinaves. »

Cela contraste fortement avec le gouvernement Vivaldi, un gouvernement fédéral dans lequel l’influence de la gauche francophone n’a jamais été aussi grande, estime le président N-VA. « Pas de réformes et un faux budget avec le plus gros déficit de toute l’UE. La Belgique ne peut même plus se tenir aux côtés des pays du sud de l’Europe. Après De Croo, le déluge », a martelé De Wever. « Jamais avec nous. Nous ne faisons pas de politique juste pour permettre à nos dirigeants d’avoir une belle carrière. »