Alors que cette femme était assise sur ses toilettes, le short descendu jusqu’à mi-cuisse, elle ne se doutait pas de ce que son robot aspirateur était en train de faire…

Les robots aspirateurs Roomba J7 d’iRobot étaient en phase de test aux États-Unis. Ces appareils sont équipés d’une caméra à l’avant, dont l’objectif est d’améliorer leur intelligence artificielle, et dont les données sont récoltées et envoyées à une société, ScaleAI, spécialisée dans l’inventaire des fichiers multimédias destinés à former les intelligences artificielles.

Tout se passait bien jusqu’à ce que des photos de l’intérieur des maisons des testeurs commencent à apparaître sur les réseaux sociaux...

Des clichés intimes

Car le problème est que certains clichés ont clairement violé l’intimité des personnes qui accueillaient les fameux robots, selon une enquête du MIT Technology Review. Une femme a ainsi été prise en photo assise sur ses toilettes, le short descendu jusqu’à mi-cuisse. D’autres images révèlent des scènes de la vie quotidienne et dévoilent des cuisines, des salons ou des personnes, dont des enfants mineurs.

Le média américain a expliqué que ces données ont été partagées dans des groupes privés sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord et autres, par ces travailleurs indépendants situés au Venezuela chargés de les exploiter.

La marque iRobot a réagi au scandale. Elle a « mis fin à sa relation avec le fournisseur de services qui a divulgué les images et mène une enquête active sur cette affaire », a expliqué son dirigeant Colin Angle. L’entreprise a indiqué que les images ont été « partagées en violation d’un accord de non-divulgation écrit ».

Toutefois, pour se défendre, l’entreprise a expliqué que les personnes « espionnées » étaient en fait des « collecteurs et employés rémunérés » qui ont signé des contrats, acceptant l’enregistrement d’images. Certains ont quand même dû être très surpris du résultat. « Je n’avais aucune idée que les données partaient à l’étranger », a ainsi expliqué un participant au test de l’appareil à la revue américaine.