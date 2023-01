Les trésors de la Mer Rouge: huit jours entre fonds marins et joyaux de l’architecture

Chaque jour offre, depuis les mêmes grandes fenêtres de la cabine, une vue différente et renversante sur le paysage, la mer et les montagnes, sans pourtant quitter son « hôtel » flottant. Chaque jour s’ouvre aussi sur la promesse d’une nouvelle aventure, d’une découverte éblouissante. Avec sa formule « trésors de la Mer Rouge », le croisiériste français emmène les voyageurs au cœur de l’histoire plusieurs fois millénaire de ce joli bout de la planète : le long des côtes de l’Égypte, de la Jordanie, non sans une jolie vue sur l’Arabie Saoudite et Israël. En huit jours, les croisiéristes explorent, d’Hurghada à Aqaba, ce que le Mer Rouge offre de plus spectaculaire : à commencer par ses trésors naturels, ses fonds marins peuplés de choraux multicolores et de poissons espiègles, à découvrir en plongée ou dans des bateaux au plancher transparent. Cap ensuite sur les merveilles de la Jordanie, patrimoniales ou naturelles : le désert de Wadi Rum et ses sillons de sable, ses peintures rupestres destinées à indiquer aux voyageurs de l’époque, sur la route du commerce, la direction du Nord. Les falaises vertigineuses se dressent en autant de sculptures magistrales qui représentent parfois un éléphant géant, parfois une cheminée de fée ou encore tout ce que l’imagination voudra y voir. On explore ce paysage lunaire, qui a servi de décor à des productions hollywoodiennes comme « Seul sur Mars », en jeep conduite par des Bédouins. Impossible d’ailleurs de ne pas faire une halte sous leurs tentes pour savourer un thé chaud, préparé directement dans la braise.

Un coup de cœur pour Pétra

La croisière fait aussi arrêt dans les villes surprenantes et modernes d’Hurghada et de Sharm-el-Sheikh, en Égypte, leur mosquée, leur souk haut en couleurs et en saveurs, leurs jolis petits musées, sans oublier une visite incontournable, au cœur du Sinaï, dans le Monastère de Sainte-Catherine. Mais le clou du voyage, le coup de cœur absolu, c’est évidemment Pétra, la divine cité jordanienne deux fois millénaire fondée par les Nabatéens. Elle se mérite : il faut longer le Sîq long et hérissé de montagnes et falaises pour entrevoir le « trésor », le Khazneh… Une façade de 40 mètres de haut sculptée directement dans la pierre, un tombeau royal, une image vue mille fois en photo et dont la confrontation, dans la réalité, coupe malgré tout le souffle. C’est magique ! Et trépidant aussi avec les chameaux, les ânes, les mules, les vendeurs de tout et de rien, les voiturettes qui conduisent les touristes : ça vibre au pied du trésor… Et tout le reste de l’ancienne ville, le théâtre, l’allée des colonnes prolongent encore le plaisir. Bien sûr, il faudrait sans doute plusieurs jours pour explorer l’intégralité de ce site et de ses tombeaux redécouverts en 1812 et connus, à une époque, des seuls Bédouins.