Le salon de l’Auto fait son grand retour à Bruxelles pour le plus grand bonheur des concessionnaires: «Le public a répondu présent en nombre dès l’ouverture»

« Il y a des solutions »

« En tout cas, le public a répondu présent en nombre dès l’ouverture et ça nous fait chaud au cœur », se réjouit Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac.

La crainte des potentiels acheteurs face à l’achat d’un véhicule électrique, il la ressent également, mais il rassure.

« C’est vrai, l’automobile, au même titre que d’autres secteurs, a dû faire face à des hausses de prix. Et c’est vrai que si vous voulez acheter une voiture électrique, rien que la batterie intervient pour près de 40 % du prix. Mais plus la production sera grande, plus les prix iront vers une baisse. C’est pour cette raison que nous avons aussi des alternatives avec des modèles hybrides en lieu et place de l’essence. Et il y a de nombreuses ristournes également… »

Le message est clair : si vous le pouvez, allez-y. Et si ce n’est pas pour y effectuer un achat, ça vous fera une chouette sortie. « Pour laquelle le prix d’entrée est maintenu à 15 € comme lors des autres éditions », précise encore Christophe Dubon. Et dès le patio, un bout d’histoire vous attend.

véhicules emblématiques

Des véhicules emblématiques comme la Citroën DS, la première Toyota Corolla ou encore la Renault 4 CV permettront de faire un bond dans le temps l’espace de quelques minutes. En termes de nouveautés, plus d’une soixantaine de « premières », belges ou internationales, sont au programme parmi la cinquantaine de marques présentes (couvrant 95 % du parc automobile belge).

Le public pourra ainsi, notamment, admirer la lauréate de l’élection de « The Car of The Year » 2023 : la Jeep Avenger. Ce prix consacre depuis 1964 la meilleure automobile en vente sur le sol européen. Dans une version du salon plus petite que par le passé, les palais 5, 6, 7 et 11 égaieront les yeux des curieux avec les nombreux modèles exposés par les constructeurs.

des réponses aux consommateurs

Le palais 9, lui, sera dédié aux questions des consommateurs et surtout aux informations que les experts pourront leur apporter. Pour ce faire, un dôme qui abritera une centaine de forums, a notamment été installé.

Plus d’une centaine de séances d’informations seront organisées dans cet espace tout au long du Salon afin de pouvoir aborder plusieurs sujets qui interviennent dans l’acquisition d’un nouveau véhicule. Les trois thématiques les plus récurrentes concernent le choix de la motorisation, la manière de recharger un véhicule et la fiscalité. Ces forums seront dispensés par différents spécialistes du secteur ou par des exposants.

« Fournir les bonnes informations aux consommateurs est très important dans un processus d’orientation de plus en plus numérisé », conclut-on à la Febiac.

show led et laser

Pour marquer le centenaire du Salon, plusieurs animations et spectacles de sons et lumières seront aussi proposés, parmi lesquels un show LED et laser sur la façade du Palais 5.

Le Salon de l’auto ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00. Deux nocturnes sont programmées jusqu’à 22h00 ce lundi 16 et le vendredi 20 janvier.