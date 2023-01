On en sait plus sur le réaménagement du centre-ville aux abords du home Degrange et de l’ancien Trafic à Florennes

Les policiers ainsi que les secouristes attachés à l’ambulance encore active à Florennes et l’association Chapitre XII devraient également s’installer dans l’ancienne maison de repos, ce qui permettrait de ne plus financer la location de deux bâtiments, le poste de police et la caserne, et de valoriser celui de l’ASBL (maison Franssen).

Cette série d’installations serait provisoire, car le home Degrange est appelé à disparaître. « Mettre ce bâtiment aux normes publiques coûterait beaucoup trop cher », confirme le mayeur. « Jusque-là, à Florennes, on a beaucoup agi par opportunité sans vision à long terme. C’est ainsi que l’ancien magasin Sabymeuble, devenu propriété communale, est resté vide pendant 20 ans. On préfère mener une réflexion stratégique avec des projets phasés. »

Démolir pour construire

Avant d’abattre le home, un nouvel immeuble CPAS-police-secours sera construit du côté de l’ancien Foyer Culturel, puis 10 logements individuels pour seniors, au lieu des 40 précédemment envisagés, seront érigés en lieu et place du home. Enfin, le nº 30 de la place Verte (CPAS actuel) sera déconstruit pour accéder, depuis le centre-ville, au parc situé à l’arrière de l’ancien Trafic.

Vendre pour financer

Pour financer tous ces travaux, des immeubles publics seraient vendus. Le BEP évoque des profits de 1.270.000 € pour la Commune et 1.800.000 € pour le CPAS. « On n’a pas les moyens d’entretenir tous les biens communaux », ajoute Stéphane Lasseaux.

Parmi les immeubles concernés, celui qui abrite la Justice de Paix, rue de Mettet, ou encore la résidence Rumigny, rue du Boukau. « On essaye de conserver la Justice de Paix à Florennes, mais on parle de la déplacer à Philippeville. Pour la résidence du CPAS, il faudrait 1 million d’euros pour la mettre aux normes… »

Tous ces projets devraient prochainement faire l’objet de présentations publiques, notamment à destination des commerçants.