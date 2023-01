Immense manifestation en Allemagne avec Greta Thunberg: un village rasé pour du charbon

Ce samedi, des militants écologistes arrivés de toute l’Allemagne et d’Europe battaient la campagne du bassin rhénan et chantaient au son d’une fanfare. Dans des blousons et K-way bariolés pour se protéger de la pluie battante, ils tendaient des pancartes affichant «Stop au charbon», «Lützerath vit!». En tête du long cortège qui se déroulait à travers des champs boueux, l’activiste climatique Greta Thunberg, bonnet et capuche sur la tête, vêtue d’un anorak noir.

Les manifestants convergaient vers Lützerath, à une centaine de kimomètres de la frontière belge, en soutien à la poignée d’irréductibles qui s’opposent à l’opération d’évacuation menée par la police dans le hameau, situé au bord de la mine.