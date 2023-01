Le vent et la pluie encore au rendez-vous: voici la météo de cette semaine

Ce dimanche, en fin de matinée, des averses atteindront le nord-ouest et traverseront l’ensemble du pays. Sur les hauteurs ardennaises, les précipitations adopteront un caractère hivernal. Les maxima oscilleront entre 7 ou 8 degrés en Flandre et seulement 2 degrés sur les hauteurs ardennaises. Le vent se renforcera à nouveau avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h, particulièrement sous les averses. Lundi, pour le Blue Monday donc, le temps sera couvert avec des averses de pluie ou de neige fondante en basse et en moyenne Belgique alors qu’il s’agira de neige ferme en haute Belgique. Les maxima seront encore plus frais avec des valeurs de 0 à +3 degrés sur le sud du pays, 3 degrés sur le centre et 5 degrés à la mer.

Mais lueur dans la grisaille, le temps devrait être plus sec pour la suite de la semaine.

Mardi, après une matinée assez froide, le temps sera souvent sec avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps restera plus gris avec de nombreux nuages bas et la possibilité de quelques faibles chutes de neige. Les maxima atteindront -3 degrés en Ardenne, autour de 0 degré dans le centre et +2 degrés à la mer. Le vent sera souvent faible de sud-ouest, s’orientant au sud-est.

Mercredi, le temps évoluera peu. Nous débuterons la journée avec des gelées répandues et des éclaircies sous un temps sec, excepté en haute Belgique où les nuages bas domineront à nouveau. Les maxima s’échelonneront entre -2 degrés sur les sommets et +4 degrés à la mer sous un vent faible de sud-est. Jeudi, nuages et éclaircies alterneront en basse et en moyenne Belgique alors que la nébulosité restera toujours plus abondante en haute Belgique. Hormis quelques faibles averses (hivernales), le temps restera souvent sec avec des maxima de -5 à +5 degrés. Vendredi, le temps restera souvent sec avec de nombreux nuages et quelques éclaircies. En cours de journée, le risque de précipitations (hivernales) pourrait augmenter sur l’ouest du pays, mais cela reste encore à confirmer. Les maxima évolueront entre -5 et +3 degrés.