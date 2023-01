Brésil: la Cour suprême inclut Bolsonaro dans l’enquête sur les saccages à Brasilia

Le parquet général du Brésil avait demandé à la cour de soumettre l’ancien chef d’État à des investigations pour clarifier son rôle dans l’assaut, par des milliers de manifestants bolsonaristes, de la cour suprême, du palais présidentiel et du congrès dans la capitale. Le but est de « clarifier l’instigation et le magistère moral des actes antidémocratiques qui ont débouché sur des épisodes de vandalisme et de violence à Brasilia », a précisé le parquet.

Jair Bolsonaro, battu de justesse par le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la présidentielle brésilienne, « a effectué une incitation publique à l’exécution d’un crime » en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo « mettant en cause la régularité de l’élection présidentielle de 2022 ».