D1A: le Standard coince à Seraing

Du froid au vent permanent, le Standard n’aura pas géré comme il se doit son déplacement à Seraing, samedi après-midi. En prenant trop de temps à entrer dans son match, puis en subissant la pression sérésienne en fin de partie, nourrie par un souffle favorable, le club liégeois ne méritait certainement pas mieux que de ramener un point du Pairay. Seraing, lui, en espérait davantage, mais il vient de récolter quatre unités (en deux matches) qui seront très précieuses dans la lutte pour le maintien. Canak titulaire Comme pressenti dans les jours précédents, la titularisation de Cihan Canak n’aura pas eu l’effet de « game changer » tant attendu, mais le garçon de 17 ans a, par de nombreux éclats, à nouveau montré qu’il en avait dans les pieds. Ce qui a d’ailleurs poussé Christophe Lepoint a une faute assez moche qui, selon M. Van Driessche, ne méritait pas plus qu’une carte jaune…

Techniquement, ce fut moins évident pour Aron Donnum à gauche, dans un système qui ne change pas mais c’est bien lui qui, au final, s’est montré décisif pour le Standard. D’abord en offrant un but à Stipe Perica, finalement rattrapé par le juge de ligne et l’assistance vidéo (VAR), puis en concrétisant quelques minutes avant la pause la montée en puissance des Rouches. Un rare débordement de Marlon Fossey pour Aron Donnum dont la frappe du gauche, largement déviée par Daniel Opare, n’a laissé aucune chance à Timothy Martin.

Donnum buteur Le Norvégien, auteur de son premier but cette saison, faisait pourtant d’abord partie de ces joueurs qui ne semblaient pas prêts pour une sortie pareille, comme Steven Alzate ou William Balikwisha. Ce n’était pas le cas de Christophe Lepoint, antithèse du foot champagne qui, à la mi-temps de ce derby liégeois, se réjouissait non sans une pointe d’humour de pouvoir profiter « du vent et de la descent e ».

Quelques minutes auparavant, le joueur le plus vieux de notre championnat (37 ans) avait, pensait-on dans un premier temps, débloqué le marquoir pour les Métallos. Son crâne mouillé par le crachin n’a en fait qu’effleuré William Balikwisha qui a, lui, véritablement trompé Arnaud Bodart. Pour contrer Éole, les Sérésiens avaient choisi le jeu court et à ras-de-sol, là où le Standard tentait lui de profiter des bourrasques. Durant 45 minutes, il faut bien reconnaître que c’est la lanterne rouge du championnat qui a tiré son épingle du jeu, dominant l’entrejeu liégeois au sens large et poussant Marlon Fossey à défendre plus qu’à attaquer sur son côté droit. Bodart a dû gigoter durant 90 minutes pour ne pas se refroidir et sa parade face à Sambou Sissoko, qui s’est présenté seul face à lui, il la devait surtout à la frilosité du milieu de terrain sérésien. Mais de l’autre côté du terrain, le Standard fut encore moins dangereux, si ce n’est sur phase arrêtée.