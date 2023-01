Anderlecht: Wouter Vandenhaute fait un pas de côté et se contente d’être un président «non-exécutif»

Alors que le contexte se voulait déjà compliqué tant au niveau sportif que financier, l’organigramme d’Anderlecht se voit encore modifié avec la décision de Wouter Vandenhaute d’effectuer un pas de côté et de se contenter d’être un président « non-exécutif ». « La gestion quotidienne sera prise en charge par les deux CEO, à savoir Kenneth Bornauw (non-sports) et Jesper Fredberg (sports) », a précisé le communiqué du club avant que le président ne revienne sur plusieurs points dans une longue interview relayée par les médias internes. « Personne n’est plus grand qu’Anderlecht et j’ai envie de me remettre en question. J’espère que, maintenant, nous pouvons resserrer les rangs et soutenir à nouveau le club tous ensemble. »

Un vœu censé appeler au calme avant le déplacement sur la pelouse d’un Club de Bruges guère plus fringuant ces dernières semaines. « La saison ne correspond pas aux attentes en championnat », précisait récemment Hans Vanaken avec la même lucidité que celle dont il dispose sur le terrain. Une pelouse qui s’apprête donc à assister à un sommet de la peur entre ses protégés et un Anderlecht au bord de l’explosion. En cas de défaite, et en fonction des résultats des autres équipes, les Mauves pourraient être considérés comme des candidats au maintien…