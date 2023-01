D1A: l’Union SG a «une revanche à prendre» contre l’Antwerp

Une seule défaite au cours des 19 derniers matches, six victoires de rang toutes compétitions confondues et 11 matches d’affilée sans connaître le moindre revers en championnat. N’en jetez plus, la coupe aux compliments est sur le point de déborder. C’est donc l’esprit aussi serein que boosté que les Unionistes s’apprêtent à en découdre avec l’Antwerp dès 18h30. « Un adversaire contre lequel nous avons une revanche à prendre ». Les supporters du petit club devenu grand n’ont pas besoin d’en entendre davantage de la part du coach pour comprendre ce dont il parle. Il suffit de se remémorer la joute aller, qui avait vu l’USG mordre la poussière sur la pelouse d’une formation en plein boum tant dans le jeu qu’au niveau des points. Une défaite lourde dans les chiffres (4-2), rapidement entérinée tant les locaux s’étaient montrés plus costauds dans toutes les lignes, qui était venue confirmer ce que tout le monde pensait à l’époque : cet Antwerp est un monstre physique et efficace.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le rapport de force semble s’être inversé. La machine anversoise n’a connu qu’un succès sur les cinq dernières rencontres de championnat et ne parvient plus à impressionner, hormis son succès durant la semaine à Genk dans le cadre de la Coupe de Belgique. Amatrice des rencontres au sommet, « quand nous ne sommes pas considérés comme le favori » pour paraphraser des joueurs sans cesse partagés entre humilité et solidarité, l’Union se réjouit d’en découdre avec un opposant qui n’aime pas qu’on vienne le presser trop haut ou qui se frustre rapidement quand il ne parvient pas à prendre le dessus physiquement.

Si le combat s’annonce intense, il constitue également une belle opportunité pour les deux formations de creuser l’écart avec le Club de Bruges, en proie aux doutes les plus profonds et engagé dans un Topper de la peur face à Anderlecht, tout en essayant de ne pas laisser Genk prendre un envol encore plus conséquent. Le tout sans oublier qu’un bon résultat permettrait de prendre un ascendant psychologique avant le duel en demi-finale de Croky Cup.