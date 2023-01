Coupe du monde de Hockey: des Red Lionsprêts à passer la 2e

Examen d’entrée réussi avec satisfaction pour les protégés de Michel van den Heuvel dans la compétition mondiale. Pour leur première sortie dans le tournoi, les joueurs belges ont réussi un sans-faute puisqu’ils ont empoché les 3 points, ils ont marqué 5 buts et surtout ils sont parvenus à garder le zéro derrière avec un Vincent Vanasch peu sollicité et un Victor Wegnez exceptionnel sur le p.c. défensif. Pourtant, face à la Corée du Sud, la partie n’a certainement pas été un long fleuve tranquille. Les champions du monde en titre ont dû patienter pour émerger et prendre l’ascendant sur un adversaire, 10e au classement mondial, qui a défendu en bloc et qui n’a jamais baissé les bras, même lorsque la Belgique menait par 2 buts d’écart après les réalisations d’Alexander Hendrickx sur penalty (31e) et Tanguy Cosyns (43e).

Privés de John-John Dohmen, sur le banc même si toujours en convalescence pour se remettre d’une grippe, mais aussi d’Arthur Van Doren (douleurs au dos) durant toute la seconde période, les Red Lions ont fini par dérouler en fin de partie en inscrivant 3 nouveaux buts en moins de 9 minutes via Florent van Aubel, Sebastien Dockier et Arthur De Sloover. Mais le sentiment général demeurait pourtant positif au coup de sifflet final, comme le confirmait Tom Boon. « Je reconnais que nous avons éprouvé certaines difficultés à rentrer dans la rencontre. Et cela a pris du temps pour que tout se mette en place. Mais nous avons fait preuve de patience. Nous avons mieux gardé la balle en équipe et nous avons pris le temps de corriger les détails au fil des minutes. La manière n’a certainement pas été exceptionnelle mais nous avons parfaitement réagi après la pause. Cela démontre notre force de caractère. Nous n’avons jamais douté et nous savions que les opportunités allaient arriver si nous conservions la balle dans leur moitié de terrain. »