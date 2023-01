Coupe du monde de hockey: un joueur des Red Lions est incertain pour le match contre l’Allemagne

Par Laurent Toussaint et Laurent Toussaint, envoyé spécial à Bhubaneswar

Lors du point presse organisé, ce dimanche midi, au Sandy’s Tower, le camp de base des Red Lions à Bhubaneswar, le sentiment général était plutôt positif après le large succès conquis face à la Corée du Sud (5-0). Mais un sujet revenait pourtant sur toutes les lèvres, la sortie du blessure du défenseur central, Arthur Van Doren. Mais pas de réelles inquiétudes du côté du principal intéressé qui revenait d’une petite séance d’exercice dans les jardin de l’hôtel.

L’Anversois restait philosophe malgré sa sortie à l’issue du premier quart d’heure après avoir ressenti de nouvelles douleurs au dos. « Pour être honnête, j’ai peut-être repris un peu trop tôt. Il aurait idéalement fallu patienter un jour de plus. J’ai rapidement ressenti une gêne lorsque je faisais, par exemple, une feinte de passe. Je me suis fait mal lors de la rencontre de préparation face à l’Afrique du Sud, mercredi. Mais nous allons prendre le temps pour que je récupère totalement. Je ferai peut-être l’impasse sur la rencontre face à l’Allemagne mardi pour être de retour à 100% face au Japon. Nous suivrons l’évolution de ces douleurs au jour le jour car nous savons que pour ce type de blessure, les choses peuvent parfois s’améliorer plus vite que prévu. »