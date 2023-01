La grosse colère d’un joueur de Lyon: il fracasse une poubelle et rentre directement au vestiaire (vidéo)

Une rencontre entre Lyon et Strasbourg à oublier pour Toko Ekambi et ses coéquipiers. Les Lyonnais se sont inclinés à domicile contre Strasbourg après notamment un but complètement gag des visiteurs. Alexandre Lacazette a réduit la marque sur penalty en fin de première mi-temps mais trop tard pour éviter une nouvelle déconvenue. De son côté, Toko Ekambi a vécu un match très compliqué.

L’ancien joueur de Villareal a été pris pour cible par ses propres supporters. Ces derniers lui ont adressé un message avec une banderole qui l’invite à quitter le club. Remplacé à la 58ème minute par Bradly Barcola, l’attaquant a été copieusement sifflé par le public. En colère, il a rejoint les vestiaire, fracassant ainsi par la même occasion une poubelle.