Au moins 67 morts dans un crash d’avion au Népal: les images qui font froid dans le dos... (vidéo)

D’abord annoncé à 29 morts, le bilan du terrible crash est bien plus lourd et fait état de 67 morts, pour l’instant. « Nous avons retrouvé 29 corps jusqu’à présent et avons également envoyé quelques survivants à l’hôpital » pour y recevoir des soins, avait déclaré Gurudatta Dhakal, responsable adjoint du district de Kaski, dans le centre du Népal où l’appareil s’est écrasé.

Quinze ressortissants étrangers, dont un Français, figurent parmi les passagers. Une vidéo montrant l’avion en mauvaise posture, quelques secondes avant le terrible crash, circule sur les réseaux sociaux.