Lisa Marie Presley inquiétait déjà lors de sa dernière apparition aux Golden Globes (vidéo)

C’est avec stupéfaction qu’Hollywood a appris la terrible nouvelle du décès de Lisa Marie Presley, survenu ce 12 janvier 2023, suite à un arrêt cardiaque. Selon des détails révélés par plusieurs médias américains, la fille unique d’Elvis Presley a été retrouvée inconsciente gouvernante, à son domicile de Los Angeles. Danny Keough, son ex-mari et père de deux de ses enfants, qui vivait également là, lui aurait ensuite administré un massage cardiaque, avant l’arrivée de l’ambulance qui l’a transportée à l’hôpital. D’après Page Six, une fois à l’hôpital, elle aurait fait plusieurs malaises, avant de finir dans un état de mort cérébrale. Elle a ensuite fait un deuxième arrêt cardiaque, et selon l’ordre de non-réanimation signé par sa famille, les médecins l’ont laissé s’en aller. À l’annonce de la triste nouvelle, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à celle qui laisse derrière elle quatre enfants, et sa mère, Priscilla Presley. C’est notamment le cas de Nicolas Cage, avec qui elle avait été mariée au début des années 2000. « Lisa était la personne la plus drôle que j’ai pu rencontrer. Elle illuminait chaque endroit où elle était et j’ai le cœur brisé. » a-t-il confié dans un communiqué.

Deux jours avant le drame, la femme de 54 ans faisait sa dernière apparition publique, lors des Golden Globes, où elle accompagnait l’équipe du film « Elvis », qui était nommé dans trois catégories. Alors que le biopic consacré au King a remporté le prix du Meilleur acteur dans un film, décroché par Austin Butler, l’ambiance était à la fête. Pourtant, après certaines images qui ont circulé sur les réseaux sociaux dans la foulée, la mère de famille est apparue dans un état très inquiétant. Sur plusieurs vidéos, on la voit avoir beaucoup de mal à descendre des marches, avant d’être soutenue par son entourage. Durant une interview, sur le tapis, elle avait notamment l’air fatiguée, et avait également un peu de mal à s’exprimer, avec un débit de parole plutôt lent. Dans les commentaires, plusieurs internautes s’étaient inquiétés de l’état de Lisa Marie Presley, s’interrogeant sur sa santé.