Tanguy Cosyns avant le deuxième match des Red Lions en Coupe du monde: «Les Allemands ont peur de nous» (vidéo)

Par Laurent Toussaint et Laurent Toussaint, envoyé spécial à Bhubaneswar

Et s’il y avait bien un joueur heureux à l’issue de cette première rencontre de Coupe du monde, face à la Corée du Sud, c’était l’attaquant bruxellois du Racing. Après une longue traversée du désert et une absence dans le groupe des Red Lions de près de 6 ans lors des tournois majeurs, Tanguy Cosyns a goûté, avec délectation, à ce premier duel en inscrivant même un magnifique but.

Une prestation de qualité qui lui a redonné le sourire même si l’essentiel demeure évidemment les prestations collectives. « Nous sommes satisfaits dans les chiffres avec un large succès 5-0 mais également après l’autre résultat dans notre poule qui sera important pour décrocher la première place du groupe puisque l’Allemagne s’est seulement imposé 3-0 face au Japon. Il est toujours compliqué de rentrer dans un tournoi majeur comme une Coupe du monde. Nous savons que nous pouvons faire beaucoup et la prestation n’est pas encore au niveau. Mais nous allons y travailler, dès ce soir, pour améliorer cela. Nous restons sur une bonne série et l’équipe est en confiance. Je pense que les Allemands ont peur de nous. Nous avons les cartes en main pour faire un premier pas pour réussir à terminer en tête du groupe. »

La journée de ce dimanche sera donc consacrée à la récupération et à divers meetings. Demain, les Red Lions s’entraineront durant 1h15 en fin de journée pour peaufiner les derniers détails avant le choc de la poule B, face à l’Allemagne, programmé, mardi, à 14h30 (heure belge). Une rencontre pour laquelle Michel van den Heuvel récupèrera John-John Dohmen, qui a totalement récupéré après sa grippe, mais il ne sait pas encore s’il pourra compter sur son défenseur central, Arthur Van Doren (douleurs au dos).