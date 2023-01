127 plaintes pour maltraitance animale en 2022 en région bruxelloise: le nombre de saisies a augmenté de 43%!

Signaler des faits de maltraitance animale permet d’intervenir en cas de situation problématique et de procéder, s’il le faut, à des saisies. Celles-ci peuvent avoir lieu pour plusieurs raisons : manque d’hygiène, négligence, sous-alimentation, maladies non-soignées, etc. En 2022, le nombre de saisies a augmenté de 43 % en un an avec un total de 40 saisies impliquant 83 animaux. Parmi ceux-ci, on trouve 48 chiens, 28 chats, 3 oiseaux, 2 lapins, 1 python et 1 mouton.

La plupart du temps, ces saisies font suite à des plaintes introduites par des citoyens auprès du service Bien-être animal de Bruxelles Environnement. L’année dernière, 127 plaintes ont été introduites, ce qui représente une augmentation de 53 % par rapport à 2021.