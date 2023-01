La notion de « Blue Monday » est apparue pour des besoins marketing, il y a une quinzaine d’années. S’appuie-t-elle sur une réalité psychologique ou est-elle complètement inventée ?

Effectivement, le Blue Monday, c’est britannique et marketing, mais il y a des raisons psychiatriques et psychologiques de se sentir plus mal durant cette période de l’année. Mais ce n’est pas nécessairement le lundi. Dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Belgique, nous sommes assez au nord, et on est dans une période où il y a peu de lumière, donc des gens sont sujets à des dépressions qui sont saisonnières (mais peut-être moins cette année parce qu’il a fait particulièrement beau). Ces dépressions sont dues à un problème hormonal et se traduisent par une fatigue, une lassitude, surtout le matin. On a une hormone, la mélatonine [essentielle à la régulation du sommeil, NDLR], qui est sécrétée durant la nuit mais pas le jour. La mélatonine est d’ailleurs utilisée pour faire des comprimés somnifères. Juan Tecco, psychiatre au CHU Ambroise Paré et médecin directeur du CHP Chêne aux Haies. - Ambroise Paré Lire aussi impulso-mons-un-centre-ou-reapprendre-vivre-apres-un-probleme-de-sante-mentale Au fur et à mesure que l’on avance en âge, les systèmes hormonaux se dérèglent un petit peu et la sécrétion de mélatonine empiète sur la matinée, puis un peu plus tard dans la journée. Dans les pays ensoleillés, ça ne pose pas de problème parce que le soleil est un puissant facteur pour inhiber la sécrétion de mélatonine. Vous vous réveillez au matin, il suffit de dix minutes de lumière intense et ça ne pose pas de problème. Mais si vous êtes dans un pays nordique ou même en Belgique…