Ils fabriquaient des cigarettes de contrefaçon: les peines prononcées par le tribunal vont jusque 3 ans de prison

Le 4 août 2021, les services des douanes ont effectué une descente dans 12 lieux à Eeklo, Beersel, Charleroi, Tongres, Aartselaar, Drogenbos, Leuze-en-Hainaut, Bree, Frasnes-lez-Anvaing et Wavre-Sainte-Catherine. Un hangar à Aartselaar abritait le plus grand site de production, mais des usines de cigarettes illégales ont également été démantelées à Tongres et à Frasnes-lez-Anvaing. Plus de 28 millions de cigarettes et 75 tonnes de tabac ont été saisis.

La plus grande opération Il s’agissait de la plus grande action jamais entreprise en Belgique dans la lutte contre les cigarettes de contrefaçon. Au total, 51 suspects ont été jugés dans cette affaire. Cinq personnes ont également été poursuivies pour participation à une organisation criminelle. Les déclarations des travailleurs ukrainiens et polonais qui devaient veiller jour et nuit aux machines à cigarettes sur les sites d’Aartselaar, de Tongres et de Frasnes-lez-Anvaing ont révélé qu’ils avaient été recrutés dans leur pays d’origine sur base de promesses mensongères.

Des Ukrainiens et des Polonais recrutés On leur promettait un emploi légal aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Espagne et un salaire de 1.000 à 3.000 euros par mois. Une fois dans notre pays, on leur a ordonné de remettre leurs téléphones portables et de ne pas quitter l’usine, où ils vivaient de manière précaire. Tous les travailleurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore été payés. Les travailleurs recrutés dans les usines de cigarettes ont déclaré qu’ils avaient agi de bonne foi. Le tribunal n’a trouvé aucune preuve qu’ils avaient sciemment coopéré aux actes et les a donc acquittés.