Sécurisation de la N5 à Fraire: après la fermeture de la station-essence, ils craignent pour la survie de leur magasin: «Ce qui n’est pas acceptable, c’est qu’on nous prive de notre outil de travail sans dédommagement.»

Une réunion d’information a eu lieu jeudi soir à Yves-Gomezée sur la mise à gabarit autoroutier de la N5, entre Fraire et Philippeville, soit un tronçon de 6,5km. Il s’agit de la suite de la réhabilitation et de la sécurisation de la N5 qui a débuté en 2014/2015 avec un premier chantier de rénovation, entre Somzée et Fraire.

Pierre Collette du Service public de Wallonie (SPW) qui est à la manœuvre a présenté le projet qui est soumis à enquête publique (jusqu’au 26 janvier à Walcourt et jusqu’au 31 janvier à Philippeville). Une seconde réunion d’information est programmée, ce mardi 17 janvier, à 19h., à la salle du CPAS, rue du Château d’eau, 30, à Philippeville.

100.000 litres/mois

Avant même le début du chantier -prévu dans le meilleur des cas au début de l’année 2024- cette sécurisation impacte déjà la famille Mattozza qui exploite depuis 1946, à Fraire, le long de la N5, une station-essence Esso, un petit magasin et un café.