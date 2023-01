Marche : le Karting de la Famenne est toujours sur le marché et accessible à partir de... 799.000€

Mis en vente l’année dernière au mois de mars, le Karting de la Famenne n’a toujours pas trouvé acquéreur. Des investisseurs potentiels ont bien témoigné de l’intérêt pour la piste et les infrastructures attenantes. Mais aucune offre n’a abouti pour l’instant. Initialement fixé à 1.100.000€, le prix a depuis lors été revu à la baisse. Les propriétaires demandent désormais offre à partir de 799.000€. « Honnêtement, je ne comprends pas comment le site n’est pas parti plus tôt. Même si je pense que toutes les augmentations qu’on connaît dans le cadre de la crise actuelle n’ont probablement pas aidé », observe Patricia Lebon, à la tête de l’activité depuis 17 ans. « Voilà 17 ans que j’exploite le site avec mon fils et mon mari. Si j’ai choisi d’arrêter, ce n’est certainement pas parce que le karting ne tourne pas. C’est une activité assez mythique dans la région. Les pistes extérieures sont devenues très rares en Belgique. Mais à 50 ans, je pense avoir fait ma carrière. Je veux maintenant pouvoir profiter de mon petit-fils. »

Un site avec du potentiel

Le lot comprend le circuit, la cafétéria, le terrain, quelques dizaines de karts et toutes sortes d’activités comprises dans le bail commercial telles que du paint-ball. Mais rien n’empêche un futur acquérir de changer l’affectation du site pour y développer un tout autre projet. L’infrastructure occupe une parcelle d’environ deux hectares le long de la N4 au cœur d’une zone de loisirs en pleine revitalisation, avec la Tour de la Famenne, la salle de jeux Circus, le bowling, ainsi que plusieurs snacks et restaurants. Contactée peu de temps après la mise en vente, l’agence immobilière Easyhome en charge du dossier soulignait tout le potentiel du site. « L’avantage d’un tel bien est qu’il bénéficie d’une bel espace et d’un emplacement intéressant. Le site a connu pas mal de changement ces dernières années : le groupe Ardent a racheté la Tour de la Famenne pour lui rendre ses lettres de noblesse, le bowling a été revitalisé et le restaurant Saint-Loup s’est installé sur place. » Avis aux amateurs.