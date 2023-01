«Ils ont voulu tuer Cihan Canak»: l’arbitrage de Seraing-Standard fait polémique (vidéo)

81e minute de jeu. Cihan Canak, le meilleur Standardman sur la pelouse du Pairay ce samedi, part à l’assaut de la défense adverse à l’occasion d’un contre. Christophe Lepoint déboule et stoppe fautivement le médian liégeois. Une intervention décidée, par derrière, sur le tendon d’Achille, qui lui vaut inévitablement une carte de jaune de M. Van Driessche. La sanction aurait cependant pu être bien plus sévère. « Je sais que la faute que je commets sur Canak pouvait me valoir la carte rouge », explique le milieu de terrain sérésien. « Elle n’aurait pas été scandaleuse et je l’aurais accepté. Ce que je veux préciser, c’est qu’en aucune manière, je n’ai voulu faire de mal au joueur du Standard. Je me suis sincèrement excusé auprès de lui. Disons que c’était une faute que l’on qualifie généralement d’utile. Je suis heureux qu’il ne soit pas blessé. » Une chance effectivement que le jeune rouche ait pu se relever sans problème. « J’avoue n’avoir pas clairement vu la phase mais, dans le vestiaire, quand on voit la jambe de Cihan, oui, c’est rouge ! Ce ne fut cependant pas nécessairement le tournant du match car nous avons eu plusieurs fois les opportunités pour l’emporter. »

Les mots de Noah Ohio, eux, étaient encore un peu plus catégoriques : « Le joueur de Seraing ne va pas du tout au ballon, c’est clairement rouge ! Nos adversaires ont voulu tuer Cihan Canak ce samedi, tant celui-ci fut très bon. » Le discours des entraîneurs n’était pas différents : « Pour moi cela mérite la rouge », tranche Ronny Deila. « Christophe Lepoint stoppe non seulement notre attaque, mais il y avait aussi la façon de le faire. Heureusement que notre joueur n’est pas blessé… » « Oui, l’arbitre peut donner la rouge… » reconnaît également Jean-Sébastien Legros, avant d’évoquer, à juste titre, l’autre décision arbitrale étonnante : « M. Van Driessche peut siffler penalty 10 minutes avant cette action, pour une faute sur Mbow. »

Le Sérésien fait référence à l’action qui mène au but annulé de Christophe Lepoint. On y voit Philip Zinckernagel au duel avec Moustapha Mbow et le Standardman parait bel et bien accrocher fautivement son adversaire, avec ses deux bras, afin de contester une reprise de la tête. « Je suis d’ailleurs étonné que cette phase n’ait pas été analysée par le VAR. Ce dernier s’est uniquement concentré sur le hors-jeu. Mais c’est notre quotidien… »