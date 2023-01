Un giratoire aux allures de cercle vicieux, à supprimer, entre Grand et Petit-Rechain

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On pourrait appeler ça le casse-tête rechaintois. Au cœur du problème : l’espèce de « giratoire » qui fait la jonction entre l’avenue Henri Massin, la rue de Grand-Rechain (toutes deux sur Verviers), l’avenue des Platanes et, à deux pas, le chemin du Bois de Rechain, situé à l’opposé, du Domaine des Tourelles (situés sur Herve). Ici, débouchent donc trois rues où le trafic est dense et à quelques mètres, un chemin moins fréquenté. Au beau milieu, au sol, un cercle, qui laisse penser que l’on a affaire à un giratoire étroit, sans relief au centre. Du coup, nombre d’usagers ont tendance à épouser l’extérieur de la courbe, ce qui laisse croire à d’autres qu’ils vont tourner à droite. D’où imbroglios, engueulades, voire tôles froissées.