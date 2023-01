«Des voleurs organisés qui savent comment faire»: des riverains inquiets par les comportements étranges de voleurs à Vedrin et Saint-Servais

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une situation qui ne peut plus durer pour les habitants de Vedrin et Saint-Servais. Plusieurs d’entre eux ont dénoncé, via les réseaux sociaux, une série de comportements inquiétants de la part d’un homme se présentant aux portes, sous prétexte de diverses excuses, avec l’intention de commettre des vols. Parmi les excuses recensées via cette publication : demander un verre d’eau, vouloir prendre une douche et prétendre ne plus avoir d’électricité.

Mélissa, une habitante de Namur, en a assez de ces actes qui ont touché un de ses proches, un habitant de la rue Félicien Terwagne, à Vedrin.