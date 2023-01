Les pompiers interviennent pour un feu de cuisine rue Rabelais à Anderlecht : plusieurs animaux n’ont pas survécu

« À notre arrivée, l’occupante, une dame trentenaire, était dehors. Elle avait inhalé de la fumée et elle a été évacuée vers l’hôpital. Son état n’est pas inquiétant. », indique le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Trois chiens, un chat et un chinchilla, ont été évacués de l’incendie par nos soins. Le chat et le rongeur ont été oxygénés. Une voisine prend tous les animaux domestiques sous son aile. Malheureusement au moins 6 chats et un canari n’ont pas survécu.