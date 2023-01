Les pompiers mobilisés au Lidl d’Ensival ce dimanche: un arbre s’est écrasé sur le toit! (photos)

Un arbre s’est effondré sur le toit du Lidl d’Ensival ce dimanche matin. « On a été alertés car une alarme s’est déclenchée au niveau du bâtiment, sûrement à cause de l’arbre en question », explique un garde Securitas. « On a contrôlé la zone. Les pompiers sont venus. Il me semble qu’ils ont été alertés par les riverains. » Un arbre s’est effondré sur le toit du Lidl. - M.DP.

L’arbre est couché sur le toit, mais il n’y aurait aucun dégât majeur. « Il n’y a rien à signaler au niveau de la structure du bâtiment, indique l’agent Securitas. Rien d’important n’a été touché. Une partie du bardage a bougé au niveau du toit, mais a priori c’est tout. » Quelques branches sont également tombées près du magasin : « Les pompiers ont installé une banderole pour écarter de la zone. On ne sait pas encore si c’est à cause de la tempête ou du mauvais état de l’arbre, car on voit que les branches sont vertes. »

Lire aussi Un giratoire aux allures de cercle vicieux, à supprimer, entre Grand et Petit-Rechain Les pompiers ont installé une banderole pour écarter la zone. - M.DP.