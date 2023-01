Un automobiliste percute les terrasses de plusieurs établissements horeca place Thiry, à Aywaille: la zone est interdite d’accès

C’est une donc course contre la montre qui s’engage afin que la réouverture des commerces puisse se faire le plus rapidement possible. « J’imagine que chaque tenancier a pris, ou va prendre, contact avec son assureur, pour voir ce qui peut être fait. Pour la commune la priorité est de sécuriser les lieux », ajoute Thierry Carpentier.

L’auteur des faits a été pris en charge par les secours et transporté vers un hôpital de la région à la suite du malaise dont il a été victime. Il n’a par chance pas été blessé dans l’accident.

Un gros boum

Finalement, plus de peur que de mal ce dimanche à Aywaille. Mais l’accident spectaculaire a tout de même choqué les commerçants. « On a d’abord entendu un gros boum puis on a vu arriver la voiture qui percutait toutes les terrasses », explique Julie, une commerçante de la rue. « Il s’est finalement arrêté au niveau du café le Cambrinus. Directement, le fils du conducteur, un adolescent qui devait avoir 14-15 ans, est sorti de la voiture. Il était sous le choc, pour l’accident mais également parce qu’il a vu son père inconscient. L’automobiliste lui aussi était sous le choc, mais il était conscient. Il est ensuite parti en ambulance ».

Il faut sécuriser les lieux. - D.R.

Un événement qui a créé l’agitation ce dimanche dans le centre d’Aywaille. « On a eu beaucoup plus de clients qu’habituellement ce dimanche. Généralement, il n’y a personne à Aywaille le dimanche, mais aujourd’hui c’était autre chose. Je pense qu’il y avait beaucoup de curieux. Les commerçants impactés s’agitent dans tous les sens depuis ce matin », ajoute Julie.

« J’ai tout perdu »

Grégory Popov avait deux établissements place J. Thiry : Le Rallye ainsi que le Composé. « J’ai perdu tout mon mobilier de terrasse, explique-t-il. Aujourd’hui nous avons dû fermer, on sera également fermé demain… J’attends des nouvelles de mon assurance. Pour ce qui est du café le Rallye, je l’ai repris il y a un an. On a ouvert le 27 janvier 2022 et nous avions mis une semaine pour monter la terrasse qui était composée d’une structure de bois. Nous allons devoir tout tronçonner pour la démonter et j’ignore si je vais devoir encore fermer une semaine pour la remonter. »