Une nouvelle «échappée» en plein air en 2023 pour Arrêt 59 à Péruwelz

Son architecture et ses paysages surprenants, une invitation à s’évader dans des mondes imaginaires, à se raconter des histoires et à s’immerger dans des thématiques de société. En ce début d’année, deux spectacles métamorphosent le quotidien avec leur univers déjanté ou poétique. Le jeudi 2 février à 20h, Zaï Zaï, du collectif Mensuel, suit les aventures délirantes d’un homme qui se rend compte, au moment de payer, qu’il a oublié sa carte du magasin. Cet oubli prend des proportions absurdes : une course-poursuite avec les autorités, relayée massivement par les médias et qui entraine le héros dans des situations épineuses pour le plus grand plaisir des spectateurs. Dans un autre registre, Éloi Baudimont et Benjamin Macke ont récupéré, monté et mis en musique des films d’archives familiales envoyés à la télévision locale pour être numérisés. Le résultat : Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier (le dimanche 12 mars, à 16h), un spectacle plein d’émotions et de poésie où se côtoient des images des années 40 à 80, des fêtes, des vacances, des cours de gym et fanfares. Une mosaïque de souvenirs qui parle à tous, Éloi Baudimont conclut : « Ce n’est pas impossible que quelqu’un tombe sur son grand-père, mais notre but était de créer un spectacle universel ».

Les jeudis ciné, proposés depuis septembre 2022 par des citoyens et associations locales, poursuivent quant à eux leur traversée de thématiques de société. Il s'agit de moments conviviaux pour entamer la discussion au départ d'un film engagé. La prochaine séance, le 16 février à 20h, abordera l'écologie et la biodiversité avec le documentaire Animal, de Cyril Dion (connu notamment pour le film Demain). De nombreuses activités sont également prévues pour les familles. Les stars de ce programme sont les après-midis Super Famille. Le concept est simple : deux samedis pour passer du temps en famille, des activités gratuites et un goûter gratuit à partir de 14h, sur le thème d'un spectacle à découvrir à 16h30 (6€ en prévente et 8€ le jour-même). Le 11 février, la compagnie de théâtre Les pieds dans le vent jouera le spectacle Bouches : une aventure pleine d'émotions, de chansons et de rires.

Au Ramdam Le 1er avril, Sophie Debaisieux et Julien Burette emmènent le public dans leur concert merveilleux Bloutch : chanson, accordéon, guitare, yukulélé. Ce concert, organisé avec les Jeunesses Musicales dans le cadre du Wapikids Festival, sera précédé d’ateliers d’éveil musical gratuits (à partir de 3 ans). À Arrêt 59, qui dit congés scolaires, dit stages artistiques: théâtre pendant les vacances de printemps et stage en forêt cet été. Du 20 au 24 février, aura lieu le stage Colore ta ville (avec Eugénio Furino, de Blanc Murmure). Les enfants participants (8-12 ans) imagineront et créeront une œuvre monumentale qui sera installée à Péruwelz durant toute la durée de l’Échappée. Du 29 avril au 2 juillet, L’Échappée colorera la ville. Cette balade artistique explore les rues de Péruwelz et emprunte des chemins de traverse pour faire découvrir aux promeneurs des bâtiments, histoires et paysages méconnus. Une quinzaine d’artistes interviennent sur le parcours, autant de clins d’œil décalés et d’invitations à rêver. La programmation complète est à découvrir sur www.arrêt59.be. Le système de prévente permet de bénéficier d’un tarif avantageux. L’Échappée belle Une soirée au Tournai Ramdam Festival Le 18 janvier, un bus partira de Péruwelz, fera escale à Antoing et s’arrêtera à Tournai pour une soirée au Ramdam festival. L’occasion de voir deux films et de renouer avec l’ambiance d’une virée en groupe. Un lunch sera servi au cours du trajet.