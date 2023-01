Demi Lovato censurée au Royaume-Uni pour une image offensante envers les chrétiens

Pourtant sorti en août 2022, le dernier opus de Demi Lovato défraye encore la chronique au Royaume-Uni, où une campagne de promotion a été officiellement interdite. Après des mois de délibération, l’Advertising Standards Authority (ASA), qui surveille l’industrie de la publicité dans le pays, a rendu son verdict et jugé les images en cause offensantes pour les chrétiens et inappropriées pour les enfants. C’est tout particulièrement la couverture de l’opus « Holy Fvck » qui pose problème : la chanteuse non-binaire y apparaît très sexy allongée sur un matelas en forme de croix, uniquement vêtue de sous-vêtements et ligotée avec ce qui semble être une technique de bondage. Six affiches promotionnelles placées dans les rues de Londres l’été dernier avaient provoqué quatre signalements différents, avant d’être retirées dans l’attente d’une décision de l’ASA.

L’organe de régulation a précisé que la couverture de l’album, et sa mise en contexte, semblait clairement faire un lien entre la sexualité et le symbole sacré du crucifix, ce qui est susceptible d’offenser gravement les chrétiens. Outre la position des jambes de la chanteuse, qui rappelle celle du Christ sur la croix, c’est le titre de l’album qui est mis en cause, puisqu’il reprend un juron commun en anglais, qui associe le mot « holy » (qui veut « saint »), au mot « fuck ». L’Asa a également précisé que la tentative de camoufler le mot « fuck » en remplaçant le « u » par un « v » n’était pas assez efficace, surtout accompagné de la photo et contexte.