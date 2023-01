Vous êtes échevine du Bien-être animal. Quel est votre bilan pour nos amis les animaux ?

Avant la création de l’échevinat en 2018, j’avais déjà créé une journée du bien-être animal. Cette journée perdure et prend de l’ampleur. J’ai également mis en place des cages de trappage et des lecteurs de puce pour le service du bien-être animal et la prévention. Quand on a des chats errants, cela permet, si les bénévoles ont besoin d’une cage en urgence, d’en avoir deux à disposition au niveau de la commune. Le lecteur de puces permet d’identifier l’animal. On a ainsi déjà pu retrouver des propriétaires qui étaient à la recherche de leur chat. Nous avons acheté des cabanons pour les zones de nourrissages pour les chats. J’ai aussi mis en place une convention avec Vetas. C’est un service d’ambulance animalière qui intervient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vetas a aussi un refuge à Zeelik. L’animal n’attend pas les horaires de bureaux pour avoir un accident. La convention est signée depuis seulement 4 mois. Mais il y a déjà un perroquet qui a été retrouvé et qui est chez Vetas en attente de son maître.

Vous avez aussi signé une autre convention avec une application ?