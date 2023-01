La mystérieuse disparition des deux auto-stoppeuses liégeoises à Mâcon en 1984 a été quasi résolue par la police française

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la mémoire de nombreuses personnes plane encore l’ombre de cette photo, prise le 22 août 1984 sur le pont de Mâcon en France. On y voit deux jeunes Liégeoises, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, en train d’écrire « Aix-les-Bains » sur une pancarte avant de démarrer de l’auto-stop. Et puis, plus rien… Elles se sont littéralement envolées, volatilisées sans laisser aucune trace.

La Une de La Meuse, à l’époque. - D.R.

Pourtant il y en eut des appels à témoins, des battues, des articles, des émissions spéciales, et ce durant des années, afin de trouver des témoignages, des indices, des preuves et de comprendre ce qui avait bien pu se passer après. Mais rien, rien de concret en tout cas.