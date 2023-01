«Grey’s Anatomy»: un extrait des adieux de Meredith Grey dévoilé (vidéo)

Après 19 saisons et 407 épisodes de hauts et de bas, de moments de grâce et de tragédies, Meredith Grey va finalement quitter l’hôpital qui l’a vue grandir et évoluer. On l’attendait depuis qu’Ellen Pompeo avait annoncé son départ de « Grey’s Anatomy », et l’heure est finalement arrivée pour les adieux formels de la comédienne, en tant que star de la série médicale culte. C’est le 23 février prochain que l’épisode mettant en scène le départ de l’héroïne sera diffusé aux États-Unis, marquant un retour fracassant pour la série, après la traditionnelle pose hivernale. Il sera ensuite disponible en Belgique quelques jours plus tard, sur Disney+.

de videos

Lire aussi Ellen Pompeo officialise son départ de la série «Grey’s Anatomy» non sans émotion: «Je suis éternellement reconnaissante et honorée»

ABC vient de dévoiler la bande-annonce de l’épisode, intitulé « I Follow The Sun », dans laquelle on retrouve Meredith lors de son dernier jour de travail au Grey Sloane Memorial, alors qu’elle s’apprête à quitter Seattle pour aller s’installer à Boston. En plus du pot d’adieu que lui ont préparé ses collègues, la chirurgienne aura visiblement l’occasion de dire au revoir à ses amis les plus proches lors de séquences plus intimes. En une trentaine de secondes, le teaser revient également sur le parcours du personnage imaginé par Shonda Rhimes il y a 20 ans, à travers des extraits des moments marquants de la série.