L’ASBL Les Cuisines Bruxelloises prépare les repas de nombreuses écoles, crèches, hôpitaux et maisons de repos à Bruxelles. Les employés s’activent tous les jours (week-end compris) dans les 10 sites de production dont les principaux sont à Laeken, Haren et Anderlecht. Les deux derniers fournissent les crèches et les écoles.

Selon Sabrane, un ancien employé à Anderlecht qui nous a contactés via l’alerte lecteur, de gros problèmes impactent la qualité des plats envoyés aux enfants. « Si on regarde comment ils sont faits, personne n’en mangerait ! », dénonce-t-il. Les Cuisines bruxelloises réfutent les accusations.