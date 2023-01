Un chemin de terre trop boueux pour se rendre à la crèche «Les Muguets» et au FEFA à Anderlecht: «Quand il pleut, on se croirait dans une autre partie du monde»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les riverains du quartier du square Albert, l’état du chemin situé au bout de la rue Robert Bosch devenait de plus en plus problématique avec l’arrivée du mauvais temps, car la route de terre se transformait en terrain boueux. Le chemin en question mène à la crèche « Les Muguets » et au FEFA. « Par temps sec, l’accès reste plus ou moins praticable. En revanche, quand il pleut, on se croirait dans une autre partie du monde », se plaignait un riverain lors d’une interpellation au conseil communal concernant ce chemin, le 24 novembre dernier.