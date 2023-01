Une voleuse interpellée à Visé après plusieurs vols, dont un dans un café

Les différents faits qui lui sont reprochés ont été perpétrés le 7 et le 13 janvier.

La suspecte a été privée de liberté et déférée dimanche au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre étant donné qu’elle est connue de la justice pour des faits similaires et qu’elle a d’ailleurs été condamnée pour cela en juin 2021.