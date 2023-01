Une bible pour comprendre le passé du Duché de Limbourg

La vie des communautés villageoises au Pays de Herve et en Condroz aux 17e et 18e siècles : c’est le titre d’une brique bien illustrée que vont publier fin janvier les Archives verviétoises et qu’a rédigée l’Aubelois d’origine Bruno Dumont, qui a été conservateur des Archives de l’État à Liège et est docteur en histoire. Il y détaille l’organisation de la vie dans les villages et bourgs du Comté de Dalhem et surtout de l’ancien Duché de Limbourg, qui, outre une portion importante du Pays de Herve, englobait aussi les « seigneuries d’Au-delà des bois », soit la région d’Esneux et de Sprimont.

L’objectif de ce volume est notamment d’expliquer comment nos ancêtres ont organisé l’exploitation de leur terroir, ont orchestré leur vie en communauté et ont fait le gros dos lors des guerres. Avec une kyrielle de réquisitions, mais aussi des combats meurtriers et des exigences fiscales croissantes de l’État central, soit les Pays-Bas espagnols puis autrichiens pour le Duché de Limbourg. Des événements pénibles qui provoqueront des dissensions entre riches et moins riches, qui ont laissé des traces diffuses jusqu’à l’heure actuelle.