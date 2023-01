Incendie dans un appartement du Nouveau-Monde à Mouscron: un des locataires évacué par le balcon grâce au sang-froid de ses voisins

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus au 1er étage de la résidence du Nouveau-Monde, rue de l’Agriculture à Mouscron, ce dimanche après-midi. Un important dégagement de fumée était visible depuis la rue et, selon le voisinage, le feu se serait déclaré « au niveau d’un appareil électroménager, de type lave-linge ou lave-vaisselle ».

Deux voisins courageux n’ont pas hésité à amener une échelle par l’avant du bâtiment afin d’évacuer un premier locataire, qui s’était réfugié sur son balcon. « L’homme d’une septantaine d’années avait placé un linge devant sa bouche et son nez, et semblait apeuré sur son balcon. Il ne savait plus rentrer dans son appartement, ni descendre » racontaient Nicolas et Nathanaël, qui habitent l’immeuble voisin.